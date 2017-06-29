Далянь заключил контракты по инвестпроектам на $1,47 млрд

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29.06.2017 15:00

Пекин, 29 июня /ChinaPRO.ru/ – В ходе проведения Всемирного экономического форума "Летний Давос", который проходит в Даляне, власти этого китайского города заключили с компаниями из Китая и других стран контракты о реализации 25 крупных проектов. Суммарный объем инвестиций на эти цели превысит 10 млрд юаней ($1,47 млрд.

Проекты относятся к сферам освоения новых источников энергии, производству новых материалов, нефтехимической, автомобильной промышленности, информационным технологиям, медицине, финансам, туризму и торговле. С участием зарубежного капитала планируется реализовать 17 проектов из указанных. Инвестиции в них составят в общей сложности $2,16 млрд.



С 2007 г. Всемирный экономический форум "Летний Давос" проводится в Даляне, на территории северо-восточной китайской провинции Ляонин. К настоящему времени инвесторы из более чем 80 стран открыли в городе 18 600 предприятий. Фактически освоенные в Даляне зарубежные капиталовложения превысили $100 млрд.



Ранее сообщалось, что в 2016 г. глобальные прямые иностранные инвестиции снизились. Тем не менее, Китай нарастил капиталовложения в экономики других стран. Страна вышла на второе место среди инвесторов мира по объему инвестиций в зарубежные активы. По итогам 2016 г., инвестиции КНР в экономику других государств достигли $183 млрд. Они выросли на 44% в годовом сопоставлении.