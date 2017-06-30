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Текстильная компания "Хэнтянь" стала дочерней для Sinomach
Новости дня

Текстильная компания "Хэнтянь" стала дочерней для Sinomach

30.06.2017 04:00

Пекин, 30 июня /ChinaPRO.ru/ – Госсовет КНР утвердил план слияния Китайской национальной машиностроительной корпорации (Sinomach) и текстильной компании "Хэнтянь", которая станет стопроцентной дочерней компанией Sinomach.



Как ожидаетя, эта сделка позволит сократить число государственных предприятий центрального подчинения в Китае до 101. В перспективе власти страны планируют снизить указанный показатель.

Ранее сообщалось, что за январь-март 2017 г. китайские предприятия совершили сделки слияния и поглощения за рубежом на $21,2 млрд. Это на 77% меньше, чем за аналогичный период 2016 г. За первые три месяца текущего года компании из КНР заключили 142 сделки слияния и поглощения за рубежом. Это на 39% меньше, чем годом ранее.

Китайские инвесторы предпочитают вкладываться в зрелые рынки стран Северной Америки и Европы. За 2016 г. и январь-март 2017 г. примерно 60% сделок слияния и поглощения были заключены с предприятиями указанных государств.

Напомним, что за январь-февраль 2017 г. в Китае созданы 3860 предприятий с участием иностранных инвестиций. Это на 13,7% больше, чем за январь-февраль 2016 г. За первые два месяца 2017 г. суммарный объем фактически использованных зарубежных капиталов сократился на 2,3% и составил 138,68 млрд юаней. Больше всего инвестиций направлено в производственный сектор и сферу услуг.

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