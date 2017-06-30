В Китае завершат реструктуризацию госпредприятий к концу года

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30.06.2017 06:00

Пекин, 30 июня /ChinaPRO.ru/ – В Китае завершат реструктуризацию государственных предприятий до конца 2017 г. По итогам 2016 г., 92% дочерних компаний центральных предприятий приступили к реорганизации на основе внедрения корпоративной системы.

В основе реформы госпредприятий лежит создание более эффективного, гибкого и ориентированного на рынок механизма управления.



Как ожидается, к концу текущего года число госпредприятий центрального подчинения соктатится до 100. Особое внимание будет сосредоточено на угольной энергетике, сталелитейной промышленности и производстве тяжелого оборудования.



Реформа госпредприятий в Поднебесной нацелена на решение проблем избыточных производственных мощностей, слабого корпоративного управления и низкой производительности труда.



Напомним, что по итогам января-мая 2017 г., прибыль госпредприятий КНР превысила 1 трлн юаней ($150 млрд). Это на 25,5% больше, чем за январь-май 2016 г.



Ранее сообщалось, что по итогам января-мая 2017 г., прибыль крупных китайских промышленных предприятий достигла 2,9 трлн юаней. Это на 22,7% больше, чем за январь-май 2016 г. Только за май текущего года прибыль крупных промпредприятий Поднебесной выросла на 16,7% относительно уровня мая прошлого года. К концу пятого месяца 2017 г. запасы готовой продукции крупных промышленных предприятий страны были на 9,3% больше, чем годом ранее.



В мае текущего года 35,5% от общей прибыли крупных промпредприятий КНР пришлось на добывающую отрасль. Данный показатель снизился на 18% относительно уровня апреля 2017 г.