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Поднебесная занимает 40% мирового рынка экспресс-доставки
Новости дня

Поднебесная занимает 40% мирового рынка экспресс-доставки

30.06.2017 10:00

Пекин, 30 июня /ChinaPRO.ru/ – Доля Китая на мировом рынке экспресс-доставки составляет 40%. Таковы официальные данные.



По итогам 2016 г., количество экспресс-отправлений в КНР составило 33 млрд посылок. Доход отрасли за прошлый год превысил 400 млрд юаней.

Ранее сообщалось, что в 2016 г. объем расходов среднестатистического жителя Китая на услуги экспресс-доставки товаров составили 287 юаней ($42). Это на 42,7% больше, чем в 2015 г. При этом расценки на курьерские услуги снизились в среднем с 13,4 юаня в начале прошлого года до 12,7 юаня в конце.

За 2016 г. было отмечено общее повышение уровня удовлетворенности потребителей услугами экспресс-доставки в Поднебесной. По итогам прошлого года, объем сделок в сфере экспресс-доставки страны составил 397 млрд юаней, или 31,3 млрд посылок. Это соответственно на 43,5% и 51,4% больше, чем годом ранее.

По объему рынка экспресс-доставки к 2020 г. Китай выйдет на первое место в мире. Через три года годовой объемом сделок на этом рынке страны составит 800 млрд юаней.

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