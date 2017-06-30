Шанхай и Пекин вошли в Топ-10 международных финансовых центров

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30.06.2017 12:00

Пекин, 30 июня /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2016 г., Шанхай занял пятое, а Пекин девятое место в первой десятке рейтинга крупнейших финансовых центров мира. Первые три позиции заняли Нью-Йорк (США), Лондон (Великобритания) и Токио (Япония).

Рейтинг подготовил и опубликовал China Economic Information Service при информационном агентстве "Синьхуа". Специальный административный район Сянган (Гонконг) поднялся с седьмого на четвертое место, а Сингапур опустился с третьего на шестое.



На седьмом находится Париж (Франция), на восьмом – Франкфурт (Германия), на десятом – Чикаго (США).



Эксперты оценивают финансовые центры по нескольким критериям: развитие финансового рынка, развитие и поддержка промышленности, уровень услуг и обстановку в стране.



Ранее сообщалось, что специальный административный район Сянган второй год подряд выходит на первое место в рейтинге самых конкурентоспособных экономик мира. В перечень 2017 г. вошли 63 страны и региона. На втором месте после Сянгана идет Швейцария, на третьем – Сингапур, четвертом – США.



Экономические субъекты, представленные в рейтинге, оценивались по четырем критериям: состояние экономики, эффективность правительства, состояние деловой среды и состояние инфраструктуры.