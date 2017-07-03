Поднебесная унифицирует таможенную службу

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03.07.2017 04:00

Пекин, 3 июля /ChinaPRO.ru/ – С 1 июля 2017 г. в Китае началась унификация таможенной службы. В рамках реформы компании получат возможность декларировать товар, платить налоги и выполнять другие процедуры оформления товара в любом пункте таможенного досмотра. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.

Реорганизация таможни затронет, в первую очередь, способы управления налогообложением. Предприятия смогут самостоятельно заполнять декларации, рассчитывать и платить все необходимые сборы. Таможенные органы, рассмотрев документы, будут пропускать товар, производя выборочную проверку.



Нововведения позволят сократить время прохождения таможенных процедур, снизить себестоимость таможенного досмотра и повысить эффективность работы таможенной службы.



Ранее сообщалось, что по итогам января-мая 2017 г., внешнеторговый оборот Китая составил 10,76 трлн юаней ($1,58 трлн). Это на 19,8% больше, чем за январь-май 2016 г. За пять месяцев текущего года экспорт страны достиг 5,88 трлн юаней с приростом на 14,8% в годовом сопоставлении, а импорт составил 4,88 трлн юаней, подскочив на 26,5%.



Страны Европейского Союза остаются на первом месте среди крупных торговых партнеров Поднебесной. Торговый оборот с ЕС достиг 1,6 трлн юаней. Он вырос на 16,1% относительно аналогичного показателя прошлого года. На долю Европы пришлось 14,8% от общего объема внешней торговли КНР.