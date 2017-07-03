Азиатский инфраструктурный банк получил высший рейтинг

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03.07.2017 06:00

Пекин, 3 июля /ChinaPRO.ru/ – Международное кредитное рейтинговое агентство Moody's присвоило Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций (АБИИ) кредитный рейтинг Aaa – самый высокий среди долгосрочных долговых обязательств корпоративных эмитентов.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций получил эту оценку на основании общей и текущей кредитной ситуации в указанном учреждении. В первую очередь были учтены такие факторы, как стабильность управляющих структур: политика управления рисками, достаточный уровень капитала и ликвидности. Эксперты Moody's оценивают перспективы банка как "стабильные".



Как сообщалось, в середине июня 2017 г. специальный административный район Сянган (Гонконг) стал членом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. А ранее, в середине мая текущего года, ряды членов банка расширились до 77 участников. Среди них, в частности, есть Бахрейн, Кипр, Самоа, Боливия, Чили, Греция и Румыния.



Банк официально начал работу в январе 2016 г. Его учредителями стали 57 стран. Финансовое учреждение занимается финансированием инфраструктурных проектов в странах Азии. В середине 2016 г. примерно 30 стран подали заявки на присоединения к банку.



Штаб-квартира банка, созданного по инициативе Китая, находится в Пекине. Уставный капитал составляет $100 млрд.