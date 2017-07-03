Тяньцзинь станет городом мобильных платежей

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03.07.2017 08:00

Пекин, 3 июля /ChinaPRO.ru/ – Власти северо-китайского портового города Тяньцзинь и одна из дочерних компаний корпорации Alibaba Group – Ant Financial – реализуют совместный проект, направленный на создание так называемого мегаполиса мобильных платежей. До конца 2017 г. планируется полностью перевести горожан на безналичный расчет в таких сферах, как общественный транспорт, здравоохранение, образование и социальное страхование.

Оплата услуг в перечисленных сферах для населения Тяньцзиня будет производиться с помощью системы электронных платежей Alipay, в особенности – мобильной версии этой системы.



В настоящее время возможностью оплаты коммунальных услуг с использованием системы Alipay через смартфоны воспользовались свыше 2,13 млн горожан. За 2016 г. по сравнению с уровнем 2015 г. в 17 раз увеличилось число местных жителей, которые платили за электричество, газ, отопление, кабельное телевидение и питьевую воду с помощью Alipay.



В качестве пользователей Alipay зарегистрировано почти 50% населения Тяньцзиня.



Кроме того, в начале июня 2017 г. в новом районе города Биньхай введен первый маршрут общественного транспорта с использованием системы Alipay. Пассажиры могут оплатить проезд, просканировав с помощью мобильного телефона QR-код системы Alipay, приклеенный у входа в автобус. Планируется, что к концу года подобный способ оплаты распространится на скоростные и междугородние автоперевозки.



В Тяньцзиньском университете коммерции запустили виртуальную платежную карту для мобильных телефонов, с помощью которой студенты могут оплатить 300 видов услуг и товаров в стенах вуза, в том числе – продукты в магазинах самообслуживания и обеды в столовых.