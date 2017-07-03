В Китае 94% товаров из Грузии освободят от пошлин

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03.07.2017 10:00

Пекин, 3 июля /ChinaPRO.ru/ – Соглашение о свободной торговле между КНР и Грузией направлено на ратификацию в грузинский парламент. В соответствии с документом, 94% грузинской продукции, поставляемой в Китай, будет освобождено от таможенных пошлин. Об этом сообщило Министерство экономики Грузии.

Среди указанных товаров – грузинские вино, орехи, мед, минеральные воды, пиво, безалкогольные напитки, джемы, соки, овощи, фрукты, шоколад, чай, рыба и другие морепродукты, зерно.



Соглашение о свободной торговле между двумя странами было подписано 14 мая 2017 г. в рамках форума по международному сотрудничеству "Пояса и пути" в Пекине. Грузинские бизнесмены воспринимают этот факт как серьезный успех, раскрывающий перед их страной большие перспективы.



Соглашение о свободной торговле подтолкнет развитие бизнеса в Грузии. Сейчас многие грузинские компании уже наладили сотрудничество с китайскими. В частности, в городе Марнеули на востоке Грузии открылся демонстрационный тепличный комплекс. Китайские специалисты помогают грузинским аграриям наладить выращивание овощей в теплицах.



А китайская компания Xin Changcheng International Travel Agency Limited выразила заинтересованность в инвестировании средств в развитие туризма в Грузии.



Развивается и взаимная торговля. Главной статьей грузинского экспорта в Поднебесную стало вино. Так, за январь-июнь 2016 г. китайские компании привезли из Грузии 1,88 млн бутылок вина по 0,75 л. Это на 148% больше, чем годом ранее. Китай вышел на третье место среди крупнейших закупщиков грузинского вина.