На Дальнем Востоке РФ появится Центр поддержки инвесторов КНР

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03.07.2017 12:00

Пекин, 3 июля /ChinaPRO.ru/ – В Дальневосточном федеральном округе РФ (ДФО) появится Центр поддержки инвесторов из Китая. Министерство по развитию дальнего востока России и Государственный комитет Китая в ближайшее время совместно разработают план реновации острова Большой Уссурийский.

Как ожидается, на острове появится инфраструктура для развития туризма. Китайская сторона готова оказать содействие в строительстве необходимых объектов, сообщила пресс-служба правительства Хабаровского края РФ.



Центр поддержки китайских инвесторов будет сопровождать проекты с участием компаний из Поднебесной на Дальнем Востоке РФ на всех стадиях реализации.



Сейчас на территории ДФО идет работа над 26 инвестпроектами с участием капитала из Китая общим объемом в $2,9 млрд.



Ранее сообщалось, что по итогам января-мая 2017 г., Дальневосточная железная дорога России (ДВЖД) нарастила объем грузоперевозок с КНР на 17% в годовом сопоставлении.



За пять месяцев текущего года объем грузоперевозок ДВЖД в направлении Китая достиг 5,4 млн т. В частности, объем перевозки внешнеторговых грузов через погранпереход Гродеково – Суйфэньхэ превысил 4 млн т. Данный показатель увеличился на 10,3% в годовом сопоставлении. На погранпереходе Камышовая – Хуньчунь грузоперевозки превысила 1,4 млн т с приростом на 42,4%.



За январь-апрель 2017 г. объем внешней торговли Китая с Россией достиг $24,73 млрд. Это на 26,2% больше, чем за январь-апрель 2016 г. За четыре месяца текущего года китайский экспорт в Россию достиг $11,65 млрд с приростом на 22%, а российский импорт в Поднебесной составил $13,08 млрд с увеличением на 30,1%.