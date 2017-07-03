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Экспорт российского масла в Китай вырос на 530%
Новости дня

Экспорт российского масла в Китай вырос на 530%

03.07.2017 15:00

Пекин, 3 июля /ChinaPRO.ru/ – За январь-май 2017 г. объем экспорта российского бутилированного растительного масла в Китай увеличился до 6 600 т. Это на 530% больше, чем за аналогичный период 2016 г. Таковы данные таможенного ведомства провинции Хэйлунцзян.



Стоимость указанного масла составила $4,6 млн с приростом на 534% в годовом сопоставлении.

Транспортировка продукции проходит через главный пограничный пропускной пункт Благовещенск–Хэйхэ. Стремительный рост поставок российского масла обусловлен повышением спроса на российские продукты.

Ранее сообщалось, что по итогам января-мая 2017 г., Дальневосточная железная дорога России (ДВЖД) нарастила объем грузоперевозок с КНР на 17% в годовом сопоставлении.

За пять месяцев текущего года объем грузоперевозок ДВЖД в направлении Китая достиг 5,4 млн т. В частности, объем перевозки внешнеторговых грузов через погранпереход Гродеково – Суйфэньхэ превысил 4 млн т. Данный показатель увеличился на 10,3% в годовом сопоставлении. На погранпереходе Камышовая – Хуньчунь грузоперевозки превысила 1,4 млн т с приростом на 42,4%.

За январь-апрель 2017 г. объем внешней торговли Китая с Россией достиг $24,73 млрд. Это на 26,2% больше, чем за январь-апрель 2016 г. За четыре месяца текущего года китайский экспорт в Россию достиг $11,65 млрд с приростом на 22%, а российский импорт в Поднебесной составил $13,08 млрд с увеличением на 30,1%.

Ожидается, что к концу года этот показатель превысит $80 млрд.

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