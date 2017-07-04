Увеличилась внешняя торговля лесной продукцией Китая

04.07.2017 06:00
Пекин, 4 июля /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-июня 2017 г., объем внешней торговли продукцией лесоводства в Китае достиг $70,97 млрд. Это на 10,8% больше, чем за январь-июнь 2016 г., сообщило Государственное управление лесного хозяйства КНР.
За первые шесть месяцев валовая продукция лесного хозяйства Поднебесной составила 2,77 трлн юаней. Данный показатель вырос на 7,4% в годовом сопоставлении. К 2020 г. власти страны планируют довести валовую продукцию лесного хозяйства до 8,7 трлн юаней.
В КНР будет создан инвестиционный фонд лесного хозяйства, а также проекты прямого инвестирования в новые и стратегические подотрасли лесного хозяйства.
Ранее сообщалось, что в 2016 г. Китай вышел на лидирующие позиции в мире по темпам роста объема лесных ресурсов и развитию лесного хозяйства. С 1990 по 2015 гг. площадь лесных массивов в Поднебесной выросла на 746 600 кв. км. В то же время, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, аналогичный мировой показатель сократился на 1,29 млн кв. км.
Объем производства предприятий лесного хозяйства Китая увеличился с 409 млрд юаней в 2001 г. до 5,94 трлн юаней в 2015 г.
По итогам 2015 г., валовая прибыль лесного хозяйства страны достигла 5,81 трлн юаней ($891 млрд). В 2016 г. в Поднебесной прошло шесть крупных ярмарок лесной продукции.
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