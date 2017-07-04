Новое жилье в Шэньчжэне дешевеет более полугода

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04.07.2017 08:00

Пекин, 4 июля /ChinaPRO.ru/ – На протяжении девяти месяцев подряд цены на новое коммерческое жилье в городе Шэньчжэнь, на территории южно-китайской провинции Гуандун, снижаются девять месяцев подряд. Об этом сообщил городской Комитет по делам планирования, земельных и природных ресурсов.

По итогам июня 2017 г. средняя цена на жилье в Шэньчжэне составила 54492 юаня ($8038) за квадратный метр. Это на 0,04% ниже, чем за май текущего года, и на 11,8% ниже уровня июня 2016 г.



Благодаря снижению цен объем продаж жилья в городе достиг292 343 кв. м в июне 2017 г. Это на 24,8% больше, чем месяцем ранее.



При этом продажи вторичного жилья в Шэньчжэне за июнь текущего года увеличились на 27,3% в годовом сопоставлении и снизились на 4% по сравнению с аналогичным показателем мая 2017 г.



Ранее сообщалось, что в январе-апреле 2017 г. объем инвестиций в сферу недвижимости китайской экономики увеличился на 9,3% относительно уровня января-апреля 2016 г. Темпы роста данного показателя держались на 0,2% выше, чем за первые три месяца текущего года.



По итогам января-марта 2017 г., объем инвестиций в сектор недвижимости Китая превысил 1,92 трлн юаней ($289 млрд). Это на 9,1% больше, чем за аналогичный период 2016 г.



В частности, капиталовложения в жилье Поднебесной за первые три месяца текущего года выросли на 11,2% в годовом сопоставлении. Темпы роста инвестиций в китайскую недвижимость в январе-марте 2017 г. увеличились на 2,2% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.