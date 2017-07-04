Июньский PMI в промышленности Китая вырос до 50,4%

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04.07.2017 10:00

Пекин, 4 июля /ChinaPRO.ru/ – В июне 2017 г. индекс менеджеров по закупкам (PMI), отражающий деловую активность в производственном секторе Китая, достиг 50,4%. Месяцем ранее он составлял 49,6%, сообщили китайская компания массовых коммуникаций Caixin Media совместно с компанией по предоставлению информационных услуг в финансово-экономической сфере Markit.

Между тем, согласно официальным данным Госстата КНР, в июне текущего года PMI в промышленном секторе экономики страны достиг 51,7%.



Ранее сообщалось, что рост деловой активности в производственном секторе китайской экономики отмечается на протяжении 10 месяцев подряд. Значение PMI выше 50% говорит о расширении сектора, а ниже – о сокращении.



Так, в апреле 2017 г. индекс менеджеров по закупкам составил 51,2%. Это на 0,6% выше, чем в апреле 2016 г. В марте 2017 г. PMI достигал 51,8%. Это на 0,2% выше, чем в феврале текущего года.



У крупных предприятий производственного сектора PMI в марте текущего года составил 53,3%. Он остался без изменений. У средних предприятий данный показатель снизился на 0,1% – до 50,4%. В сфере малого бизнеса прирост индекса составил 2,2% – до 48,6%.

