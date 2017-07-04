Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / Объем рынка онлайновой литературы КНР превысил $1,3 млрд
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
Объем рынка онлайновой литературы КНР превысил $1,3 млрд
Новости дня

Объем рынка онлайновой литературы КНР превысил $1,3 млрд

04.07.2017 12:00

Пекин, 4 июля /ChinaPRO.ru/ – К концу 2016 г. объем рынка онлайновой литературы в Китае достиг 9 млрд юаней ($1,32 млрд). Данный показатель стремительно рос на протяжении пяти лет – в среднем на 20% в год, Таковы официальные данные.



Так, к концу прошлого года в КНР насчитывалось 333 млн читателей онлайновой литературы. На них приходится 43,3% всех пользователей интернета в стране. Примечательно, что 304 млн человек читают книги через мобильный телефон. Они составляют 42,8% от всех пользователей мобильного интернета.

Ранее сообщалось, что за 2014 г. доходы в сфере выпуска цифровых изданий Китая достигли 338,77 млрд юаней ($55,35 млрд). Это на 33,36% больше, чем в 2013 г. На долю этого показателя пришлось 17,1% от всех доходов издательств КНР.

В частности, в большой степени рост доходов был обеспечен распространением изданий для чтения на смартфонах. По итогам прошлого года, продажи мобильных книг в Поднебесной достигли 78,49 млрд юаней. На их долю пришлось примерно 23% от общих доходов отрасли цифровых изданий страны.

Напомним, что в 2014 г. объем потребления информационных продуктов и услуг в Китае достиг 2,8 трлн юаней ($458 млрд). Это на 18% больше, чем годом ранее. За 2013 г. в КНР проданы книги через Интернет в объеме 16 млрд юаней ($2,56 млрд). Это на 30% больше, чем в 2012 г. Чаще всего книги в Глобальной Сети ищут пользователи в возрасте от 20 до 39 лет.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Снизилась прибыль HSBC и Standard Chartered Bank
2В Китае снижены цены на бензин
3Китай займется эксплуатацию железной дороги в Африке
4Didi намерена купить бизнес Uber в Китае
5Китай построил нефтеперерабатывающий завод в Таджикистане


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.