Объем рынка онлайновой литературы КНР превысил $1,3 млрд

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04.07.2017 12:00

Пекин, 4 июля /ChinaPRO.ru/ – К концу 2016 г. объем рынка онлайновой литературы в Китае достиг 9 млрд юаней ($1,32 млрд). Данный показатель стремительно рос на протяжении пяти лет – в среднем на 20% в год, Таковы официальные данные.

Так, к концу прошлого года в КНР насчитывалось 333 млн читателей онлайновой литературы. На них приходится 43,3% всех пользователей интернета в стране. Примечательно, что 304 млн человек читают книги через мобильный телефон. Они составляют 42,8% от всех пользователей мобильного интернета.



Ранее сообщалось, что за 2014 г. доходы в сфере выпуска цифровых изданий Китая достигли 338,77 млрд юаней ($55,35 млрд). Это на 33,36% больше, чем в 2013 г. На долю этого показателя пришлось 17,1% от всех доходов издательств КНР.



В частности, в большой степени рост доходов был обеспечен распространением изданий для чтения на смартфонах. По итогам прошлого года, продажи мобильных книг в Поднебесной достигли 78,49 млрд юаней. На их долю пришлось примерно 23% от общих доходов отрасли цифровых изданий страны.



Напомним, что в 2014 г. объем потребления информационных продуктов и услуг в Китае достиг 2,8 трлн юаней ($458 млрд). Это на 18% больше, чем годом ранее. За 2013 г. в КНР проданы книги через Интернет в объеме 16 млрд юаней ($2,56 млрд). Это на 30% больше, чем в 2012 г. Чаще всего книги в Глобальной Сети ищут пользователи в возрасте от 20 до 39 лет.