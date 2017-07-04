В 2017 г. рост розничных продаж в Китае составит 10%

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04.07.2017 15:00

Пекин, 4 июля /ChinaPRO.ru/ – В 2017 г. в Китае сохранится значительный прирост объема розничной торговли потребительскими товарами. По оценкам экспертов Министерства коммерции КНР, показатель составит примерно 10% за год.

При этом объем онлайновых розничных продаж увеличится на 25%.



По итогам января-мая текущего года, объем розничных продаж в Поднебесной вырос на 10,3% в годовом сопоставлении. За аналогичный период 2016 г. рост составлял 10,4%.



По итогам прошлого года, объем розничных онлайн-продаж вырос на 26,2%, в магазинах шаговой доступности – на 7,7%, а в торговых центрах – на 7,4%.



В конце 2016 г. в стране насчитывалось 2,45 млн компаний розничной торговли.



Ранее сообщалось, что за январь-февраль 2017 г. объем розничных продаж в Китае достиг 5,79 трлн юаней ($851 млрд). Это на 9,5% больше, чем за январь-февраль 2016 г. Так, онлайн-продажи за первые два месяца текущего года в Поднебесной выросли на 31,1% в годовом сопоставлении. При этом продажи в городах увеличились на 9,2%, а в селах – на 11,8%.



По итогам 2016 г., объем розничной торговли потребительскими товарами в Китае составил 33,23 трлн юаней ($4,84 трлн). Это на 10,4% больше, чем в 2015 г. За вычетом ценового фактора рост показателя достиг 9,6%.риод 2016 г.



В частности, капиталовложения в жилье Поднебесной за первые три месяца текущего года выросли на 11,2% в годовом сопоставлении. Темпы роста инвестиций в китайскую недвижимость в январе-марте 2017 г. увеличились на 2,2% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.