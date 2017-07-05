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В Нанкине построят седьмую линию метро
Новости дня

В Нанкине построят седьмую линию метро

05.07.2017 04:00

Пекин, 5 июля /ChinaPRO.ru/ – В городе Нанкин, административном центре восточно-китайской провинции Цзянсу, построят седьмую линию метрополитена. Комитет по делам развития и реформ региона одобрил технико-экономическое обоснование проекта. Инвестиции на эти цели составят 30,1 млрд юаней ($4,5 млрд).



Седьмая линия протяженностью 35,6 км свяжет юго-западные районы города с северо-восточными. На ветке будут действовать 27 станций, в том числе – 13 пересадочных.

Линия будет пересекаться с уже действующими второй и четвертой, строящейся пятой, а также проектируемыми девятой и тринадцатой линиями.

Планируется сдать линию в эксплуатацию в 2021 г.

Напомним, что в 2015 г. Государственный комитет по делам развития и реформ Китая утвердил более 100 проектов по строительству железнодорожного и городского рельсового транспорта в стране. Инвестиции на эти цели превысят 2 трлн юаней ($309,6 млрд).

В 2016 г. китайские власти планируют инвестировать в железнодорожное строительство более 800 млрд юаней ($123 млрд).

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