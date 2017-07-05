Месторождение Фулин дало 11,8 млрд млрд куб. м сланцевого газа

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05.07.2017 06:00

Пекин, 5 июля /ChinaPRO.ru/ – К июню 2017 г. общий объем сланцевого газа, добытого на крупном китайском месторождении Фулин, достиг 11,8 млрд куб. м. Это равняется годовой потребности в газе для 64 млн семей.

По данным Китайской нефтехимической корпорации (China Petroleum & Chemical Corporation, или Sinopec), общий объем разведанных геологических запасов Фулин достигает 600,814 млрд куб. м.



Sinopec разрабатывает месторождение. Компания сформировала техническую систему оценки и разработки сланцевого газа, а также комплексы экологичной разведки и разработки сланцевого газа. При этом было создано свыше 100 технических стандартов, наработан опыт, подходящий для заимствования при крупномасштабной и эффективной разработке сланцевого газа в КНР.



Ранее сообщалось, что в марте 2017 г. объем добычи сланцевого газа в Китае достиг 1,15 млрд куб. м. Это на 50,4% больше, чем за март 2016 г. По итогам января-марта текущего года, объем добычи сланцевого газа в Поднебесной достиг 2,67 млрд куб. м. Он увеличился на 17,4% в годовом сопоставлении.



Стремительный рост указанных показателей достигнут в основном за счет увеличения добычи в пилотной зоне по освоению сланцевого газа "Чаннин-Вэйюань", которая находится в юго-западной китайской провинции Сычуань. Этот ресурс осваивает и разрабатывает Китайская национальная нефтегазовая корпорация (СNPC).



Как ожидается, к 2020 г. разведанные запасы сланцевого газа в Китае превысят 1,5 трлн куб. м.