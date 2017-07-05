Россия и КНР будут развивать "Приморье-1" и "Приморье-2"

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05.07.2017 08:00

Пекин, 5 июля /ChinaPRO.ru/ – Россия и Китай договорились о реализации проекта создания международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2". Правительство России одобрило концепцию развития данных логистических направлений. Это расширит возможности развития Дальнего Востока, Сибири и северо-восточных районов Китая.

По предварительным оценкам, грузооборот транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2" может достичь 40-45 млн т.



Стороны намерены также усилить сотрудничество между портами Дальнего Востока России и портами Китая, поддерживать строительство международных логистических парков и стимулировать развитие трансграничной электронной коммерции.



Ранее сообщалось, что в Дальневосточном федеральном округе РФ (ДФО) появится Центр поддержки инвесторов из Китая. Он будет сопровождать проекты с участием компаний из Поднебесной на Дальнем Востоке РФ на всех стадиях реализации.



Сейчас на территории ДФО идет работа над 26 инвестпроектами с участием капитала из Китая общим объемом в $2,9 млрд.



Примечательно, что по итогам января-мая 2017 г., Дальневосточная железная дорога России (ДВЖД) нарастила объем грузоперевозок с КНР на 17% в годовом сопоставлении. За пять месяцев текущего года объем грузоперевозок ДВЖД в направлении Китая достиг 5,4 млн т.



За январь-апрель 2017 г. объем внешней торговли Китая с Россией достиг $24,73 млрд. Это на 26,2% больше, чем за январь-апрель 2016 г.