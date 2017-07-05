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В конце 2019 г. начнутся поставки по "Силе Сибири" в Китай
Новости дня

В конце 2019 г. начнутся поставки по "Силе Сибири" в Китай

05.07.2017 10:00

Пекин, 5 июля /ChinaPRO.ru/ – Поставки российского газа по трубопроводу "Сила Сибири" в Китай начнутся 20 декабря 2019 г. Российский "Газпромом" заключил соответствующее соглашение с китайской CNPC.



А до 2019 г. партнеры планируют достроить последний участок газопровода протяженностью 2 156 км.

По трубопроводу "Сила Сибири" газ с месторождений Восточной Сибири (Чаяндинского в Якутии и Ковыктинского в Иркутской области) будет транспортироваться как на внутренний российский рынок, так в КНР. Проект "Сила Сибири" также предполагает строительство семи компрессорных станций.

Как заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер, "китайский рынок является чрезвычайно емким", напомнив, что за январь-апрель 2017 г. он вырос на 12%. "С учетом того, что объемы потребления газа в 2016 г. превысили 200 млрд куб. м, мы можем абсолютно точно говорить, что в течение ближайших нескольких лет потребление газа в Китае выйдет на уровень 300 млрд куб. м", – считает руководитель российской компании.

Не удивительно, что инвестиции "Газпрома" в газопровод "Сила Сибири" в 2017 г. увеличены до 158,811 млрд рублей. Ранее они были запланированы в объеме 76,162 млрд рублей.

Как сообщалось, в 2015 г. "Газпром" и CNPC подписали соглашение об основных условиях трубопроводных поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай по газопроводу "Сила Сибири-2".

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