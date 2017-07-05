Россия нарастит поставки пшеницы в Поднебесную

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05.07.2017 12:00

Пекин, 5 июля /ChinaPRO.ru/ – Россия и Китай договорились об увеличении поставок российской пшеницы китайским потребителям. Стороны также согласовывают допуск на китайский рынок других зерновых из РФ.

Представители обеих стран обсудили вопросы об отмене ограничений на импорт в КНР российского мяса и продукции птицеводства.



По итогам 2016 г., объем экспорта российской аграрной продукции в Поднебесную достиг $1,6 млрд. Это на 17% больше, чем в 2015 г. В целом взаимная торговля между двумя странами в 2016 г. выросла на 4% и составила $66 млрд, а за январь-апрель 2017 г. прирост составил почти 27% – $24,5 млрд.



По итогам января-мая текущего года, из России в Китай поступило 2 420 т пшеницы – почти в два раза больше, чем годом ранее. Общая стоимость составила $470 000.



Ранее сообщалось, что урожай зерновых лета 2016 г. в Китае составил 139,26 млн т. Это на 1,62 млн т, или 1,2%, меньше, чем летом 2015 г. В текущем году под посевы летних зерновых было занято 27,632 млн га земли. Это на 7 100 га, или 0,03%, больше, чем годом ранее. Урожайность в расчете на один гектар составила 5039,7 кг зерна. Данный показатель снизился на 60 кг в годовом сопоставлении.



В основном сокращение урожая вызвано непогодой и стихийными бедствиями.



В прошлом году в стране впервые за последние 12 лет в Китае сократился урожай пшеницы. Сбор риса в стране сохранился на уровне предыдущего года, а кукурузы сократился на 10 млн т относительно уровня 2015 г. и составил 215,17 млн т.