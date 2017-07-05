Китайская CEFC может приобрести долю в "Роснефти"

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05.07.2017 15:00

Пекин, 5 июля /ChinaPRO.ru/ – "Роснефть" и китайская энергетическая CEFC подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. В соответствии с документом, китайская корпорация получила возможность приобретения доли в розничном бизнесе "Роснефти".

При этом стороны будут обсуждать возможность создания совместного предприятия для реализации проектов в нефтегазовой отрасли на территории России. Кроме того, они планируют основать совместный инвестиционный фонд.



"Роснефть" собирается выделить розничный бизнес в рамках создаваемой холдинговой структуры управления в 2018 г. Переход на холдинговую структуру будет способствовать повышению ответственности бизнес-блоков за финансовый результат, а также сделает более гибкой систему принятия решений.



Российская компания нацелена на технологический прорыв и снижение операционных затрат в течение периода до 2022 г.



Ранее сообщалось, что Китайская национальная нефтегазовая корпорация (China National Petroleum Corporation, СNPC) изучает возможность наращивания своего пакета в "Роснефти". CNPC уже имеет в своем активе небольшой пакет акций российской нефтяной компании.



Кроме того, ChemСhina и российская "Роснефть" заключили рамочное соглашение о сотрудничестве. В соответствии с документом, он будут совместно осваивать два российских нефтегазовых месторождения. ChemСhina сможет купить по 49% акций "Восточно-Сибирской нефтегазовой компании" и "Тюменнефтегаза", принадлежащих "Роснефти". Указанные предприятия имеют лицензии на освоение месторождений Русское и Юрубчено-Тохомское, которые и будут осваивать российская и китайская компании.