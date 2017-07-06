В Маньчжоули открылся флагманский магазин товаров из Омска

06.07.2017 04:00
Пекин, 6 июля /ChinaPRO.ru/ – В Китайско-российской беспошлинной зоне взаимной торговли, расположенной в приграничном городе Маньчжоули, на территории автономного района Внутренняя Монголия, открылся флагманский магазин товаров из российского города Омска.
Омск и Маньчжоули – города-побратимы. В магазине сейчас продаются товары 25 омских предприятий, в том числе – продукты питания, художественные изделия и одежда.
Китайско-российская беспошлинная зона взаимной торговли в Маньчжоули была открыта в июне 2016 г. Максимальная сумма ежедневных продаж в этом комплексе достигла 2,6 млн юаней.
В беспошлинной зоне в Маньчжоули зарегистрировано около ста российских предприятий.
Ранее сообщалось, что в 2017 г. в Китае сохранится значительный прирост объема розничной торговли потребительскими товарами. По оценкам экспертов Министерства коммерции КНР, показатель составит примерно 10% за год. При этом объем онлайновых розничных продаж увеличится на 25%.
По итогам января-мая текущего года, объем розничных продаж в Поднебесной вырос на 10,3% в годовом сопоставлении. За аналогичный период 2016 г. рост составлял 10,4%.
По итогам прошлого года, объем розничных онлайн-продаж вырос на 26,2%, в магазинах шаговой доступности – на 7,7%, а в торговых центрах – на 7,4%.
В конце 2016 г. в стране насчитывалось 2,45 млн компаний розничной торговли.
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