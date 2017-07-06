Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / В Маньчжоули открылся флагманский магазин товаров из Омска
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
В Маньчжоули открылся флагманский магазин товаров из Омска
Новости дня

В Маньчжоули открылся флагманский магазин товаров из Омска

06.07.2017 04:00

Пекин, 6 июля /ChinaPRO.ru/ – В Китайско-российской беспошлинной зоне взаимной торговли, расположенной в приграничном городе Маньчжоули, на территории автономного района Внутренняя Монголия, открылся флагманский магазин товаров из российского города Омска.



Омск и Маньчжоули – города-побратимы. В магазине сейчас продаются товары 25 омских предприятий, в том числе – продукты питания, художественные изделия и одежда.

Китайско-российская беспошлинная зона взаимной торговли в Маньчжоули была открыта в июне 2016 г. Максимальная сумма ежедневных продаж в этом комплексе достигла 2,6 млн юаней.

В беспошлинной зоне в Маньчжоули зарегистрировано около ста российских предприятий.

Ранее сообщалось, что в 2017 г. в Китае сохранится значительный прирост объема розничной торговли потребительскими товарами. По оценкам экспертов Министерства коммерции КНР, показатель составит примерно 10% за год. При этом объем онлайновых розничных продаж увеличится на 25%.

По итогам января-мая текущего года, объем розничных продаж в Поднебесной вырос на 10,3% в годовом сопоставлении. За аналогичный период 2016 г. рост составлял 10,4%.

По итогам прошлого года, объем розничных онлайн-продаж вырос на 26,2%, в магазинах шаговой доступности – на 7,7%, а в торговых центрах – на 7,4%.

В конце 2016 г. в стране насчитывалось 2,45 млн компаний розничной торговли.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Снизилась прибыль HSBC и Standard Chartered Bank
2В Китае снижены цены на бензин
3Китай займется эксплуатацию железной дороги в Африке
4Didi намерена купить бизнес Uber в Китае
5Китай построил нефтеперерабатывающий завод в Таджикистане


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.