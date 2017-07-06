Торговля между Китаем и Россией выросла на 33,7%

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06.07.2017 06:00

Пекин, 6 июля /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-мая 2017 г., объем двусторонней торговли между Китаем и Россией достиг 223,14 млрд юаней ($32,81 млрд). Это на 33,7% больше, чем за январь-май 2016 г. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.

За пять месяцев текущего года экспорт Поднебесной составил 106,22 млрд юаней с приростом на 29,5%, а импорт – 116,92 млрд юаней с увеличением на 37,7% в годовом сопоставлении. Сальдо в пользу России составило 10,7 млрд юаней. Это в 3,7 раза больше, чем годом ранее.



Ранее сообщалось, что по итогам января-мая 2017 г., внешнеторговый оборот Китая составил 10,76 трлн юаней ($1,58 трлн). Это на 19,8% больше, чем за январь-май 2016 г. За пять месяцев текущего года экспорт страны достиг 5,88 трлн юаней с приростом на 14,8% в годовом сопоставлении, а импорт составил 4,88 трлн юаней, подскочив на 26,5%.



Страны Европейского Союза остаются на первом месте среди крупных торговых партнеров Поднебесной. Торговый оборот с ЕС достиг 1,6 трлн юаней. Он вырос на 16,1% относительно аналогичного показателя прошлого года. На долю Европы пришлось 14,8% от общего объема внешней торговли КНР.