В КНР увеличилось пассивное сальдо торговли услугами

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06.07.2017 08:00

Пекин, 6 июля /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-мая 2017 г., пассивное сальдо торговли услугами в Китае достигло 688,75 млрд юаней ($101 млрд). Это на 17,9% больше, чем за январь-май 2016 г., сообщило Министерство коммерции КНР.

В частности, дефицит торгового баланса отмечен в сфере туризма, транспорта и прав интеллектуальной собственности. Положительное сальдо зарегистрировано в консалтинге и информационных услугах.



За пять месяцев текущего года экспорта услуг Поднебесной составил 567,94 млрд юаней. Он вырос на 4,6% относительно аналогичного показателя прошлого года. Объем импорта за январь-май 2017 г. достиг 1,26 трлн юаней, увеличившись на 11,5%.



Ранее сообщалось, что в мае 2017 г. активное сальдо внешней торговли товарами и услугами Китая составило 158,2 млрд юаней ($23,26 млрд). Так, за пятый месяц 2017 г. доходы Поднебесной от международной торговли превысили 1,39 трлн юаней, а расходы – 1,24 трлн юаней.



В частности, доходы страны от торговли товарами достигли более 1,28 трлн юаней, а расходы – 971,9 млрд юаней. Положительное сальдо составило 312,8 млрд юаней. Это на 8,9% больше, чем в апреле текущего года.



Доходы КНР от торговли услугами составили 112,9 млрд юаней, а расходы – 267,5 млрд юаней. Отрицательное сальдо достигло 154,6 млрд юаней. Оно выросло на 22,6% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего месяца.