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Технология 5G будет запущена в некоторых городах КНР
Новости дня

Технология 5G будет запущена в некоторых городах КНР

06.07.2017 10:00

Пекин, 6 июля /ChinaPRO.ru/ – До конца 2017 г. три главных телекоммуникационных оператора Китая намерены в тестовом режиме запустить технологию 5G в городах Пекин, Шанхай, Чунцин, Гуанчжоу, Нанкин, Сучжоу и Нинбо. Среди указанных операторов – компании China Mobile, China Unicom и China Telecom.



Не исключена возможность дальнейшего запуска пилотных проектов еще в 10 городах провинций Цзянси, Хайнань, Шаньси, Шаньдун, Чжэцзян и Хэбэй.

В КНР коммерческое внедрение пятого поколения мобильных сетей ожидается к 2020 г.

Ранее сообщалось, что к 2030 г. валовая прибыль, которую получат компании, использующие технологию 5G в Китае, составит 2,9 трлн юаней ($426 млрд). Благодаря этой технологии также будет создано 8 млн новых рабочих мест. Технология 5G ускорит развитие мобильной связи и цифровой экономики КНР, уверены академики.

К концу марта 2017 г. в Китае насчитывалось 836 млн абонентов мобильной связи 4G. Три месяца назад данный показатель составлял 770 млн человек. Китайские абоненты 4G стали больше пользоваться цифровыми услугами: среднемесячный мобильный интернет-трафик стандарта 4G на каждого абонента вырос с 1 гигабайта в конце 2016 г. до 1,28 гигабайта к началу апреля текущего года.

В КНР создана крупнейшая в мире сеть 4G. В стране планируется построить 2 млн базовых станций 4G к 2018 г.

К концу марта 2017 г. в Поднебесной насчитывалось 310 млн абонентов стационарной широкополосной Интернет-связи. Приблизительно 80% из них использовали оптико-волоконную связь.

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