Открыто прямое авиасообщение Циндао – Москва

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06.07.2017 12:00

Пекин, 6 июля /ChinaPRO.ru/ – Впервые открыт прямой авиамаршрут между городом Циндао в восточно-китайской провинции Шаньдун и российской столицей. Рейс организовала китайская авиакомпания Capital Airlines.

На маршруте курсируют лайнеры Airbus А330. Рейс выполняется четыре раза в неделю.



В настоящее время международный аэропорт Лютин в Циндао обслуживает 19 международных авиарейсов в 15 стран.



Ранее сообщалось, что в 2015 г. объем внутренних авиаперевозок в Поднебесной вырос на 10,8%, на авиалиниях между Китаем и США – на 8-10%, между КНР и странами Европы – на 7-9%, а странами Азиатско-Тихоокеанского региона – на 2-4%. Количество транспортных аэропортов Китая превышает 230, а объем пассажироперевозок – 450 млн человек.



В ближайшие 20 лет Поднебесная станет крупнейшим рынком гражданской авиации. К 2034 г. спрос на самолеты в Китае достигнет 6020 единиц. Их суммарная стоимость составит $870 млрд. По количеству сданных в эксплуатацию самолетов и рыночной стоимости Китай займет более 16% мирового рынка.