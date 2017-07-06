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КНР купит крылатые амфибии в Таганроге
Новости дня

КНР купит крылатые амфибии в Таганроге

06.07.2017 15:00

Пекин, 6 июля /ChinaPRO.ru/ – Китайская компания Leader Energy Aircraft Manufacturing Co. Ltd. заключила контракт с Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом имени Бериева (РФ). В соответствии с документом, российский завод поставит в Китай два самолета-амфибии Бе-200.



Договор предполагает поставку еще двух крылатых машин, а также двух самолетов-амфибий Бе-103. Таганрогский завод также должен организовать лицензионное производство, сервисный центр по техобслуживанию и школу для обучения персонала на территории КНР.

Напомним, что сотрудничество России и Поднебесной в сфере воздушного транспорта идет очень давно и плодотворно. Так, в Шанхае официально создана Китайско-российская международная коммерческая авиастроительная компания (China-Russia Commercial Aircraft International Corporation, CRAIC). Она будет заниматься выпуском широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета нового поколения.

Новое предприятие создано Китайской корпорацией коммерческих самолетов (COMAC) и российским ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК). Эксперты с российской и китайской сторон будут совместно разрабатывать конкурентоспособный широкофюзеляжный дальнемагистральный пассажирский самолет в соответствии с новейшим международными стандартами летной годности.

Как ожидается, новый самолет будет вмещать 280 пассажиров. Его максимальная дальность полета составит 12 000 км. Генеральная сборка самолетов будет осуществляться в Шанхае.

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