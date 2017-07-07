Baidu проводит конференцию по искусственному разуму

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07.07.2017 04:00

Пекин, 7 июля /ChinaPRO.ru/ – Конференция Baidu для разработчиков системы искусственного интеллекта стартовала в китайской столице. Ее участниками стали почти 5000 человек.

Ранее сообщалось, что китайский интернет-гигант Baidu получил разрешение Китайского комитета по контролю и управлению банковской отраслью на открытие независимого финтехбанка. К финансированию будущего кредитно-финансового учреждения под названием "Байсинь" присоединится китайский банк CITIC, в распоряжение которого поступит контрольный пакет акций нового банка. "Байсинь" будет предоставлять дистанционные банковские услуги – онлайн или при помощи телефона.



Средства банка планируется использовать для развития новейших технологий – таких как облачные вычисления, искусственный интеллект и мобильный интернет.



Создание частных банков в Китае началось в 2014 г. Ранее лицензии на открытие частных банков получили интернет-гиганты Alibaba Group и Tencent.



Напомним, что 87% пользователей Интернета в Китае обращаются к услугам Baidu. По итогам 2013 г., выручка компании достигла $5,3 млрд, операционная прибыль – $1,8 млрд, чистая прибыль – $1,7 млрд. Baidu является крупнейшим поисковиком в Поднебесной.