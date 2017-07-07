Xiaomi и Nokia заключили соглашения о сотрудничестве

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07.07.2017 06:00

Пекин, 7 июля /ChinaPRO.ru/ – Ведущий китайский производитель смартфонов Xiaomi и ее финский коллега Nokia заключили соглашение о бизнес-сотрудничестве, а также о многолетнем патентно-лицензионном взаимодействии.

В соответствии с документом, компании могут воспользоваться перекрестной лицензией на стандартные необходимые патенты сотовой связи каждой из сторон. В рамках нынешней сделки Xiaomi также приобрела часть патентных активов Nokia.



Nokia предоставит высокомощное сетевое инфраструктурное оборудование с низким расходом энергии, необходимое крупным интернет-провайдерам и операторам центров данных.



Две компании готовы к совместной разработке технологий оптической передачи для объединения центров данных и взаимодействию в других сферах.



Ранее сообщалось, что по итогам апреля-июня 2016 г., чистая прибыль компании Nokia от продаж в Китае составила 673 млн евро. Это на 18% больше, чем за апрель-июнь 2015 г.



Напомним, что в конце октября 2015 г. Министерство коммерции КНР одобрило сделку по покупке финским производителем телекоммуникационного оборудования Nokia англо-французского производителя смартфонов и планшетов Alcatel-Lucent. Цена приобретения составит примерно 15,6 млрд евро (127,45 млрд юаней). Соответствующий договор о намерении был подписан между компаниями в апреле 2015 г. Оплата будет произведена акциями Nokia на американской и французской фондовых биржах.