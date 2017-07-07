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Китайская CCECC готова построить метро в Минске
Новости дня

Китайская CCECC готова построить метро в Минске

07.07.2017 08:00

Пекин, 7 июля /ChinaPRO.ru/ – Китайская гражданская инженерно-строительная корпорация (China Civil Engineering Construction Corporation, или CCECC) заинтересована в проекте строительства третьей линии метро в столице Белоруссии – Минске. CCECC имеет огромный опыт реализации подобных проектов.



Кроме того, китайская компания занимается строительством автомобильных дорог, мостов и путепроводов. Общая протяженность железнодорожных линий, которые CCECC построила за пределами Поднебесной, составляет примерно 10 000 км.

Корпорация вышла на рынок Белоруссии в 2015 г. ССЕСС участвует в развитии инфраструктуры Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".

CCECC была создана в 1979 г. Она входит в сотню крупнейших международных подрядчиков и работает в более чем 50 странах Азии, Африки, Америки, Европы и Океании.

Развитие отношений с Китаем – один из приоритетов внешней политики Белоруссии. По итогам января-февраля 2017 г, товарооборот двух стран превысил $430 млн. Это на 131,1% больше, чем годом ранее.

В настоящее время в Белоруссии реализуется более 30 инвестиционных проектов, финансируемых китайской стороной. Общая сумма капиталовложений составляет примерно $6 млрд.

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