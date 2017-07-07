В Китае появится производство батарей для Mercedes-Benz

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07.07.2017 12:00

Пекин, 7 июля /ChinaPRO.ru/ – Китайская BAIC Motor и немецкая автомобильная корпорация Daimler заключили соглашение о сотрудничестве. В соответствии с документом, на территории Китая планируется построить производство по выпуску аккумуляторных батарей для электромобилей марки Mercedes-Benz.

Производство будет оснащено в соответствии с самыми передовыми технологиями. При этом в перспективе до 2020 г. в КНР планируется наладить выпуск электромобилей Mercedes-Benz. Инвестиции в проект запланированы в размере $735 млн.



Ранее руководство Daimler заявляло, что до 2022 г. намерено разработать и выпустить не менее 10 моделей электромобилей.



Напомним, что компании "Volkswagen Китай" и JAC Motors (Anhui Jianghuai Automobile Co.) создадут совместное предприятие, которое займется выпуском электромобилей. Этот проект уже получил одобрение Государственного комитета по делам развития и реформ КНР. Инвестиции в создание совместного предприятия составят 5 млрд юаней ($726 млн).



По итогам 2016 г., в Китае выпущены 517 000 автомобилей, работающих на новых источниках энергии, а продано 507 000 таких автомобилей. Эти данные вывели КНР на первое место в мире на протяжении второго года подряд. На продажи экомобилей в Поднебесной приходится более 50% от аналогичного мирового показателя.



В течение прошлого года в стране было оборудовано 100 000 общественных зарядных точек для электромобилей. Это в 10 раз больше, чем в 2015 г. Китайские автомобили на новых источниках энергии поставляются в 30 стран и регионов мира.



По итогам мая 2017 г., в Китае продано 45 000 автомобилей на новых источниках энергии. Это на 28,4% больше, чем в мае 2016 г.