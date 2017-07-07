Китайские инвесторы заинтересовались золотом Магадана

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07.07.2017 15:00

Пекин, 7 июля /ChinaPRO.ru/ – Правительство Магаданской области РФ заключило соглашение о намерениях по сотрудничеству со Всекитайской ассоциацией по золоту. Документ предусматривает, что стороны выразили обоюдные намерения по развитию сотрудничества и содействию инвестициям в сфере разведки и добычи полезных ископаемых, в частности – золота.

Как ожидается, в ближайшие годы объемы добычи золота в Магаданской области удвоятся. Для этого необходимо инвестировать в геологоразведку. Поэтому магаданские золотодобытчики тоже заинтересованы в сотрудничестве с китайскими коллегами.



Представители Всекитайской ассоциации по золоту планируют подробно изучить инвестиционные проекты горнодобывающей отрасли Магаданской области для возможного сотрудничества в дальнейшем с правительством региона.



Примечательно, что китайские инвесторы заинтересованы также в разработке месторождений меди, цинка, свинца, железа, вольфрама, молибдена и других металлов.



Ранее сообщалось, что за январь-март 2017 г. объем потребления золота в КНР составил 304,14 т. Это на 14,73% больше, чем за январь-март 2016 г. За три месяца текущего года объем продаж золотых ювелирных изделий в Китае вырос на 1,4% и составил 170,93 т, а объем продаж золотых слитков увеличился на 60,18% и достиг 101,19 т.



По итогам января-марта 2017 г., объем добычи золота в стране составил 101,2 т. Данный показатель сократился на 9,29% в годовом сопоставлении.



Китай на протяжении девяти лет подряд удерживает мировое лидерство по производству золота и три года по его потреблению. Эксперты полагают, что покупая золото, многие граждане Поднебесной пытаются избежать финансовых потерь.