FAW отзовет с китайского рынка 680642 автомобилей

Новости дня

10.07.2017 04:00

Пекин, 10 июля /ChinaPRO.ru/ – Автомобилестроительная корпорация FAW (First Automotive Group Works) отзовет с китайского рынка 680642 машины. Это решение вызвано выявленным в этих автомобилях дефектом подушек безопасности, сообщило Главное управление по контролю качества, инспекции и карантину КНР.

Отзыв начнется с 19 марта 2018 г. Планируется отозвать модели Mazda 6, выпущенные с 18 сентября 2008 г. по 31 марта 2016 г.



В этих машинах газовый генератор системы подушек безопасности имеет неисправность. Автомобили приведут в надлежащее состояние бесплатно.



По итогам января-июня 2017 г., китайские и международные автопроизводители отозвали 4,49 млн машин с дефектами. Это почти в два раза меньше, чем за первую половину 2016 г., когда было отозвано 8,8 млн автомобилей.



Ранее сообщалось, что за январь-май 2017 г. в Китае выпущено 11,35 млн автомобилей. Это на 4,5% больше, чем за январь-май 2016 г. За пять месяцев текущего года в КНР продано 11,18 млн машин с приростом на 3,7%.



Темпы роста указанных показателей замедлились, соответственно, на 1,3% и 3,3% в годовом сопоставлении. Только за май 2017 г. в Поднебесной выпущено 2,08 млн автомобилей. Это на 2,4% меньше, чем в апреле текущего года. При этом за пятый месяц текущего года продано 2,09 млн машин с приростом на 0,6% к апрельскому уровню. В сравнении с аналогичными показателями мая прошлого года объем производства вырос на 0,7%, а продажи сократились на 0,1%.