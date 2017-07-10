Экспорт Тайваня в Китай и Сянган вырос на 21%

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10.07.2017 06:00

Пекин, 10 июля /ChinaPRO.ru/ – За июнь 2017 г. экспорт острова Тайвань во внутренние районы Китая и специальный административный район Сянган (Гонконг) составил $10,44 млрд. Это на 21% больше, чем за июнь 2016 г., сообщило финансовое ведомство Тайваня.

За январь-июнь текущего года тайваньский экспорт в КНР и Сянган достиг $58,8 млрд. Данный показатель вырос на 16,9% в годовом сопоставлении.



В целом экспорт Тайваня за июнь 2017 г. составил $25,83 млрд. Он увеличился на 13% по сравнению с аналогичным показателем 2016 г. По итогам первой половины текущего года, экспорт острова вырос на 12,5%. И это стало самым большим приростом за последние шесть лет.



В частности, экспорт электронных компонентов с Тайваня за июнь 2017 г. вырос на 19,5%, составив $8,89 млрд.



Ранее сообщалось, что по итогам января-марта 2017 г., объем торговли между материковым Китаем и Тайванем достиг $41,75 млрд. Это на 14,8% больше, чем за январь-март 2016 г. Китайский экспорт на остров за три первых месяца текущего года составил $9,34 млрд с приростом на 10% в годовом сопоставлении. В то же время тайваньский импорт в Поднебесной достиг $32,41 млрд с увеличением на 16,3%.



Тайвань занял седьмое место по товарообороту и шестое по импорту среди основных торговых партнеров материкового Китая.