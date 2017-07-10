Растет сотрудничество КНР и стран Шелкового Пути в сфере игр

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10.07.2017 08:00

Пекин, 10 июля /ChinaPRO.ru/ – Китайские предприятия анимационной и игровой сферы развивают сотрудничество с коллегами из стран "Пояса и пути". Объем совместных контрактов КНР и 50 указанных стран превысил $1,5 млрд юаней ($220 млн).

Среди наиболее активных партнеров Китая в игровой и анимационной сфере лидирует Юго-Восточная Азия, а затем следуют государства СНГ и Средний Восток. Страны Центральной и Восточной Европы становятся новым источником роста.



По данным Министерства культуры КНР, сейчас в Юго-Восточной Азии насчитывается 126 млн геймеров.



Ранее сообщалось, что компьютерная игра Honour of Kings, разработанная специалистами китайской Tencent, стала самой доходной в истории отрасли. По итогам января-марта 2017 г., эта игра принесла Tencent примерно 6 млрд юаней ($876 млн). Выручка от Honour of Kings превышает оборот большинства компаний, чьи акции торгуются на биржах КНР.



При этом практически все пользователи игры проживают в Китае. По предварительным оценкам, оборот рынка компьютерных игр в стране в 2017 г. составит $27,5 млрд. На данный показатель будет приходиться 25% от общемирового оборота игрового рынка. По итогам января-марта текущего года онлайн-игры принесли компании Tencent 12,9 млрд юаней.



Сейчас в Honour of Kings играют более 60 млн человек каждый день. Игра рассчитана в основном на командное взаимодействие участников.