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Китай и Киргизия будут сотрудничать в сельском хозяйстве
Новости дня

Китай и Киргизия будут сотрудничать в сельском хозяйстве

10.07.2017 10:00

Пекин, 10 июля /ChinaPRO.ru/ – Китай и Киргизия договорились сотрудничать в области сельского хозяйства и ветеринарии. Как сообщила пресс-служба правительства Киргизстана, соответствующие соглашения подписаны по итогам встречи киргизского премьер-министра Сооронбая Жээнбекова с председателем Главного управления Китая по надзору за качеством товаров, инспекции и карантину Чжи Шупином.



В частности, планируется усилить сотрудничество между странами по созданию совместных предприятий, связанных с переработкой сельхозпродукции, развитием животноводства и наращиванием экспорта.

Ранее сообщалось, что по итогам января-июня 2016 г., Китай стал крупнейшим инвестором на территории Киргизстана. За первую половину прошлого года общий объем прямых иностранных инвестиций в экономику Киргизии достиг $342 млн. Это на 30% меньше, чем за январь-июнь 2015 г.

Среди государств, не входящих в СНГ, основным инвестором стал Китай. Капиталовложения китайских компании в Киргизии увеличились в 8,1 раза.

Вв настоящее время в Киргизии с участием Китая реализуются несколько проектов, в том числе – строительство газопровода между двумя странами, прокладка автодороги Север – Юг, реконструкция ТЭЦ Бишкека. Кроме того, китайская компания Zeth-cement начало строительство самого крупного в Киргизии цементного завода. Инвестиции в проект запланированы в объеме $70 млн. Производственная мощность объекта составит 1,2 млн т ежегодно.

Национальная энергетическая инвестиционная корпорация Китая планирует построить в Киргизии каскад гидроэлектростанций (ГЭС) мощностью 1160 МВт.

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