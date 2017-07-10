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КНР построит железную дорогу в сейсмоопасной зоне
Новости дня

КНР построит железную дорогу в сейсмоопасной зоне

10.07.2017 12:00

Пекин, 10 июля /ChinaPRO.ru/ – Самый сложный в мире проект по железнодорожному строительству планируется реализовать в КНР. Это будет Сычуань-Тибетская железная дорога – вторая линия, ведущая в Тибет, после Цинхай-Тибетской железной дороги. Инвестиции в проект составят 250 млрд юаней ($36,88 млрд).



Дело в том, что дорога пройдет через юго-восточную часть Цинхай-Тибетского нагорья, а это – одна из самых геологически активных зон Земли.

Главным подрядчиком станет Китайская железнодорожно-инженерная группа "Эрюань". Магистраль протяженностью 1700 км начнется в городе Чэнду, административном центре провинции Сычуань, будет проходить через сычуаньские города Яань и Кандин, тибетский город Чамдо, а затем протянется через Линьчжи и Шаньнань до Лхасы, столицы Тибетского автономного района Китая.

Строительство объекта стартовало с двух сторон. Участок Чэнду – Яань планируется сдать в эксплуатацию в июне 2018 г. Сейчас завершено технико-экономическое обоснование проекта участка Яань – Кандин. В то же время идет строительство участка Лхаса – Линьчжи.

Участок между Кандином и Линьчжи является самым трудным и длинным. Он находится на стадии проектирования. Его строительство начнется в 2019 г. На завершение всех работ по созданию этого участка потребуется семь лет.

Скорость движения поездов по Сычуань-Тибетской железной дороге составит 160-200 км/час. После ввода данной железной дороги в эксплуатацию время в пути из Чэнду в Лхасу сократится с 48 часов до 13 часов.

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