Страховые компании выплатили аграриям КНР $5,12 млрд

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10.07.2017 15:00

Пекин, 10 июля /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. в рамках агрострахования китайские страховые компании выплатили 34,8 млрд юаней ($5,12 млрд) в виде денежных компенсаций. Эти выплаты помогли в борьбе с бедностью на селе, сообщил Китайский комитет по контролю над страховыми операциями.

Благодаря страховщикам денежные компенсации получили 45,75 млн сельских семей Поднебесной.



К концу прошлого года страхованием от критических заболеваний были охвачены 1,01 млрд сельских и городских жителей Китая. Более 10 млн человек в провинциях с большой численностью бедного сельского населения, среди которых – Цзянси, Хэнань и Юньнань, – получили доступ к дополнительному медицинскому страхованию, не исключая базового медицинского страхования.



Примерно 90 млн аграриев КНР получили доступ к микрострахованию жизни на общую сумму более 1,4 трлн юаней.



Ранее сообщалось, что к 2020 г. 90% городского и сельского населения Китая будет обеспечено пенсионным страхованием. А базовым медицинским страхованием планируется охватить более 95% населения. В КНР насчитывается 220 млн человек в возрасте за 60 лет. На этих людей приходится уже 16% населения страны.



С конца 2016 г. первоначальные инвестиции в фонды пенсионного страхования семи китайских провинций составили 360 млрд юаней ($52 млрд). В Поднебесной пенсионные средства хранятся на банковских счетах или вкладываются в приобретение казначейских векселей. Доходность по этим бумагам составляет 2-3% ежегодно.