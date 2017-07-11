Китай запускает в серийное производство самолеты ARJ21-700

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11.07.2017 04:00

Пекин, 11 июля /ChinaPRO.ru/ – Государственное управление гражданской авиации Китая выдало Китайской корпорации коммерческих самолетов (COMAC) лицензию на производство самолетов ARJ21-700. Таким образом началось серийное производство этой модели.

COMAC подала заявление на получение лицензии в декабре 2014 г. ARJ21-700 – первый китайский региональный пассажирский реактивный самолет, разработанный этой корпорацией.



Первую модель ARJ21-700 получила китайская авиакомпания "Чэнду эйрлайнс" в ноябре 2015 г. К данному моменту самолеты ARJ21-700 перевезли в общей сложности 15 000 пассажиров.



Сейчас у COMAC заказы на 413 лайнеров от 19 клиентов. Корпорация планирует передать заказчикам пять лайнеров до конца 2017 г.



Ранее сообщалось, что в ближайшие 20 лет Поднебесная станет крупнейшим рынком гражданской авиации. К 2034 г. спрос на самолеты в Китае достигнет 6020 единиц. Их суммарная стоимость составит $870 млрд. По количеству сданных в эксплуатацию самолетов и рыночной стоимости Китай займет более 16% мирового рынка.