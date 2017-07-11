Июньский CPI в Поднебесной вырос на 1,5%

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11.07.2017 06:00

Пекин, 11 июля /ChinaPRO.ru/ – В июне 2017 г. индекс потребительских цен (CPI) в Китае – основной показатель инфляции – вырос на 1,5% относительно уровня июня 2016 г., сообщило Государственное статистическое управление КНР.

В частности, за шестой месяц текущего года цены на продукты питания, табачные изделия и алкогольную продукцию снизились на 0,2% в годовом сопоставлении. Мясная продукция подешевела на 10,5%, а яйца – на 9,3%. При этом свежие фрукты подорожали на 9,9%, овощи – на 5,8%, аквапродукция – на 5,1%, зерно – на 1,5%.



Медицинские и оздоровительные услуги подорожали на 5,7%. Жилье, культурно-развлекательные и образовательные продукты и услуги стали дороже на 2,5%. Цены на одежду поднялись на 1,4%, на бытовые товары и услуги – на 1,1%, транспорт и связь – на 0,1%.



Ранее сообщалось, что по итогам марта 2017 г., индекс потребительских цен в Китае вырос на 0,9% относительно уровня марта 2016 г. В феврале 2017 г. китайский CPI вырос на 0,8% относительно аналогичного показателя февраля 2016 г. Темпы роста индекса держались на уровне 1,7%, а в январе текущего года они достигали 2,5%.



В 2016 г. CPI в Поднебесной вырос на 2% в годовом сопоставлении. В 2015 г. рост составлял 1,4%. В декабре прошлого года китайский CPI увеличился на 2,1% относительно уровня декабря предыдущего года. Реальный рост потребительских цен в 2016 г. оказался в пределах 3%, целевого показателя, намеченного китайским правительством.