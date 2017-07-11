Растет торговля в Кашгарской беспошлинной зоне

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11.07.2017 08:00

Пекин, 11 июля /ChinaPRO.ru/ – К концу июня 2017 г. объем торговли в комплексной беспошлинной зоне города Кашгар, который находится в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, достиг 170 млн юаней ($25 млн). Это в 11 раз больше, чем в 2016 г.

Кашгарская комплексная беспошлинная зона была официально сдана в эксплуатацию в апреле 2015 г. Она стала второй в Синьцзяне комплексной беспошлинной зоной. К концу шестого месяца текущего года в ней зарегистрированы 22 предприятия.



Ранее сообщалось, что к 2020 г. с целью развития внешнеторговых связей в Синьцзяне планируется построить 11 комплексных беспошлинных зон и три комплексных беспошлинных логистических центра.



Напомним, что по итогам января-мая 2017 г., внешнеторговый оборот Китая составил 10,76 трлн юаней ($1,58 трлн). Это на 19,8% больше, чем за январь-май 2016 г. За пять месяцев текущего года экспорт страны достиг 5,88 трлн юаней с приростом на 14,8% в годовом сопоставлении, а импорт составил 4,88 трлн юаней, подскочив на 26,5%.



Страны Европейского Союза остаются на первом месте среди крупных торговых партнеров Поднебесной. Торговый оборот с ЕС достиг 1,6 трлн юаней. Он вырос на 16,1% относительно аналогичного показателя прошлого года. На долю Европы пришлось 14,8% от общего объема внешней торговли КНР.