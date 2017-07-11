Аэропорты Синьцзяна перевезли 14 млн пассажиров

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11.07.2017 12:00

Пекин, 11 июля /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-июня 2017 г., пассажирооборот аэропортов, входящих в Корпорацию аэропортов Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, достиг 13,917 млн человек. Это на 7,9% больше, чем за январь-июнь 2016 г.

За первую половину текущего года объем перевозок товаров и почтовых грузов в синьцзянских аэропортах достиг 79 000 т. Данный показатель увеличился на 2,1% в годовом сопоставлении. При этом количество взлетов и посадок самолетов выросло на 4,8% и составило 157 000 раз.



За шесть месяцев 2017 г. в Синьцзяне открыто 19 новых воздушных маршрутов, в том числе – девять прямых авиарейсов из региональных аэропортов в другие города Поднебесной.



Ранее сообщалось, что в течение 2017 г. в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая будут построены девять новых аэропортов, сообщили региональные власти. Сейчас в Синьцзяне действуют 18 аэропортов.



В частности, два новых аэропорта появятся в уездах Шачэ и Жоцян (Чарклык). Кроме того, планируется расширить аэропорты в городах Корла и Хэтянь. Синьцзян является лидером среди других регионов КНР по количеству аэропортов.