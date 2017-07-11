Wanda Group продала 76 отелей

Новости дня

11.07.2017 15:00

Пекин, 11 июля /ChinaPRO.ru/ – Wanda Group, принадлежащая китайскому миллиардеру Ван Цзяньлину, продала 76 отелей и 13 туристических объектов. Покупателем стала девелоперская компания Sunac China. Сделка, которая стала крупнейшей в истории рынка недвижимости КНР, будет закрыта до конца июля 2017 г. Общая стоимость проданных объектов составляет $9,3 млрд.

По предварительным оценкам, таким образом корпорация Wanda намерена закрыть задолженности. Проданные объекты продолжат фукнционировать под брендом Wanda.



Wanda Group также планирует сотрудничать с Sunac China в сфере киноиндустрии. В 2016 г. Wanda приобрела голливудскую студию Legendary Entertainment. Корпорация также контролирует сеть кинотеатров AMC.



Ранее сообщалось, что китайская компания Wanda Group открыла в городе Наньчан, на территории юго-восточной китайской провинции Цзянси, тематический развлекательный парк. Инвестиции в проект составили $6,1 млрд.



Wanda Group – крупный игрок на рынке недвижимости Поднебесной. Корпорация также активно развивает проекты в сфере развлечений. Она известна как оператор отелей и крупнейшей сети кинотеатров в мире. В 2012 г. корпорация купила вторую по размеру в США сеть кинотеатров AMC Entertainment Holdings Inc., вложив в сделку $2,6 млрд. Китайская группа также владеет австралийской сетью кинотеатров The Hoyts Group, не говоря об аналогичных объектах в Поднебесной.