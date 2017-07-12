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Растут прибыли предприятий центрального подчинения Китая
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Растут прибыли предприятий центрального подчинения Китая

12.07.2017 04:00

Пекин, 12 июля /ChinaPRO.ru/ – За январь-июнь 2017 г. суммарные доходы от хозяйственной деятельности китайских предприятий центрального подчинения составили 12,5 трлн юаней ($1,83 трлн). Это на 16,8% больше, чем за январь-июнь 2016 г., сообщил Комитет по контролю и управлению госимуществом при Госсовете Китая.



За первую половину текущего года прибыль предприятий центрального подчинения КНР достигла 721,8 млрд юаней ($106,14 млрд). Она выросла на 15,8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Доходы указанных предприятий демонстрируют двухзначный прирост пять месяцев подряд. По итогам шести месяцев 2017 г., 99 из 102 китайских предприятий центрального подчинения показали рентабельность. При этом экономическая эффективность 48 предприятий выросла более чем на 10%, а еще у 29 предприятий – свыше 20%.

Напомним, что по итогам января-мая 2017 г., прибыль госпредприятий КНР превысила 1 трлн юаней ($150 млрд). Это на 25,5% больше, чем за январь-май 2016 г.

Ранее сообщалось, что по итогам января-мая 2017 г., прибыль крупных китайских промышленных предприятий достигла 2,9 трлн юаней. Это на 22,7% больше, чем за январь-май 2016 г. Только за май текущего года прибыль крупных промпредприятий Поднебесной выросла на 16,7% относительно уровня мая прошлого года. К концу пятого месяца 2017 г. запасы готовой продукции крупных промышленных предприятий страны были на 9,3% больше, чем годом ранее.

В мае текущего года 35,5% от общей прибыли крупных промпредприятий КНР пришлось на добывающую отрасль. Данный показатель снизился на 18% относительно уровня апреля 2017 г.

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