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В Поднебесной значительно увеличилась добыча сланцевого газа
Новости дня

В Поднебесной значительно увеличилась добыча сланцевого газа

12.07.2017 06:00

Пекин, 12 июля /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2016 г., в Китае объем добычи сланцевого газа достиг 79 млрд куб. м. Это на 76,3% больше, чем в 2015 г., сообщило уточненные данные Министерство земельных и природных ресурсов КНР.



При этом в прошлом году объем добычи угольного метана в Поднебесной составил 4,5 млрд куб. м, показав незначительный рост по сравнению с предыдущим годом. Новые разведанные запасы этого газа составили 57,61 млрд куб. м.

За прошлый год китайские компании инвестировали 8,79 млрд юаней ($1,3 млрд) в разведку сланцевого газа. На днях Управление геологической разведки КНР сообщило, на территории города Ичан в провинции Хубэй обнаружено месторождение сланцевого газа с объемом запасов более чем в 500 млрд куб. м.

Эксплуатационные запасы сланцевого газа в Поднебесной оцениваются в 21,8 трлн куб. м, а разведанные запасы – в 544,1 млрд куб. м.

Власти страны планируют довести годовое производство сланцевого газа до 30 млрд куб. м в 2020 г., а в 2030 г. – до 80-100 куб. м.

Сейчас в Китае на природный газ приходится 5,9% объема энергопотребления. В 2020 г. данный показатель может увеличиться до 10%, а в 2030 г. – до 15%.

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