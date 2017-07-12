В Китае отправляют все больше экспресс-посылок

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12.07.2017 08:00

Пекин, 12 июля /ChinaPRO.ru/ – За апрель-июль 2017 г. в Китае отправлено 9,8 млрд экспресс-посылок. Это на 31,3% больше, чем годом ранее. Благодаря этому курьерский почтовый сервис продолжил расширяться, сообщило Государственное почтовое управление КНР.

За апрель-июнь текущего года в курьерском секторе Поднебесной получена прибыль в объеме более 120 млрд юаней ($17,65 млрд). Он вырос на 27,6% относительно аналогичного показателя 2016 г. Темпы роста в четыре раза превысили темпы роста ВВП страны.



Примечательно, что развитие электронной коммерции наиболее стремительно развивается в китайских деревнях. В 2016 г. на сельские районы КНР пришлось 17,4% общего объема онлайн-продаж в стране.



Как ожидается, за ноябрь-декабрь 2017 г. в Поднебесной будет отправлено более 10 млрд экспресс-посылок, и этот принесет доходы в размере 125 млрд юаней. Власти страны планируют увеличить ежегодные доходы сферы экспресс-доставки до 800 млрд юаней к 2020 г.



Ранее сообщалось, что Китай является мировым лидером в сфере экспресс-доставки. По итогам 2016 г., на долю страны приходится более 40% всех экспресс-отправлений в мире. По официальным данным, в 2010 г. на каждые 100 000 человек в Китае приходилось 4,8 пункта приема и выдачи посылок. В 2016 г. аналогичный показатель вырос до 15 пунктов.