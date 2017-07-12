На дорогах КНР прибавилось моторных транспортных средств

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12.07.2017 10:00

Пекин, 12 июля /ChinaPRO.ru/ – За январь-июнь 2017 г. на дорогах Китая прибавилось моторных транспортных средств – на 9,38 млн единиц. Стало больше и граждан, имеющих право на вождение машин – на 13,81 млн человек. Таковы данные Управления транспортного контроля Министерства общественной безопасности КНР.

В целом к концу июня 2017 г. в Поднебесной насчитывалось 304 млн моторных транспортных средств, включая 205 млн автомобилей. При этом 371 млн человек имеют водительские права. В частности, 328 млн китайских граждан имеют право на вождение автомобиля.



В 49 городах Китая количество автомашин превысило 1 млн единиц, в том числе – 23 города, в которых насчитывается более 2 млн автомобилей. В шести мегаполисах, включая Пекин, Чэнду, Чунцин, Шанхай, Сучжоу и Шэньчжэнь, уже более 3 млн машин.



Ранее сообщалось, что по итогам января-мая 2017 г., в Китае выпущено 11,35 млн автомобилей. Это на 4,5% больше, чем за январь-май 2016 г. За пять месяцев текущего года в КНР продано 11,18 млн машин с приростом на 3,7%. Темпы роста указанных показатель замедлились, соответственно, на 1,3% и 3,3% в годовом сопоставлении.



Только за май 2017 г. в Поднебесной выпущено 2,08 млн автомобилей. Это на 2,4% меньше, чем в апреле текущего года. При этом за пятый месяц текущего года продано 2,09 млн машин с приростом на 0,6% к апрельскому уровню. В сравнении с аналогичными показателями мая прошлого года объем производства вырос на 0,7%, а продажи сократились на 0,1%.