Стремительно развивается сфера онлайн-заказов еды КНР

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12.07.2017 12:00

Пекин, 12 июля /ChinaPRO.ru/ – За 2016 г. в Китае через Интернет было заказано 256 млн блюд. Это на 22,5% больше, чем в 2015 г. В прошлом году объем рынка онлайн-заказов еды в КНР достиг 160 млрд юаней ($23,49 млрд). Он увеличился на 33% в годовом сопоставлении. Таковы официальные данные.

В частности, за 2016 г. объем сделок в сфере продаж закусок и чая на китайской платформе Ele.me вырос в три раза. Значительно меньше было онлайн-заказов обедов и ужинов. Как ожидается, за 2017 г. через Интернет в Поднебесной будет заказано 300 млн блюд. К 2020 г. выручка сферы онлайн-заказов еды в стране превысит 10% от совокупного дохода отрасли общественного питания.



Ранее сообщалось, что к концу 2016 г. онлайн-услугами по доставке еды на дом пользовались 209 млн китайцев. На их долю приходится 28,5% от общего количества интернет-пользователей в стране. При этом 194 млн человек заказывали еду через мобильные телефоны.



К концу 2016 г. армия пользователей Интернета в Китае достигла 731 млн человек. Это сопоставимо с численностью населения всей Европы. По итогам прошлого года, доходы китайских онлайн-компаний, специализирующихся на ресторанном обслуживании, превысили 350 млрд юаней ($50,7 млрд).