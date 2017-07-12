Alibaba Group открыла автоматизированный магазин самообслуживания

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12.07.2017 15:00

Пекин, 12 июля /ChinaPRO.ru/ – Alibaba Group открыла магазин без кассиров Tao Cafe в городе Ханчжоу, административном центре восточно-китайской провинции Чжэцзян. Вход в магазин осуществляется через турникет при помощи смартфона, которым нужно отсканировать QR-код.

Новый магазин площадью 200 кв. м может одновременно принять 50 человек. Система электронного шоппинга для Tao Cafe разработана Ant Financial. Для совершения покупки необходим смартфон с мобильным приложением платформы онлайн-торговли. При выходе из магазина счет автоматически оплачивается через аккаунт в системе электронных платежей.



В помещении магазина автоматизированные визуальные датчики объединены с технологией распознавания лиц. При этом все товары оцифрованы.



Ранее в Шанхае был открыт автоматический круглосуточный магазин BingoBox. Клиентам этого заведения необходимо сначала зарегистрироваться в WeChat или в системе электронных платежей Alipay, затем отсканировать QR-код на входе. После завершения покупки нужно отсканировать другой QR-код для выхода из магазина.



Товары в таких торговых заведениях на 20-30% дешевле, чем в других круглосуточных магазинах.